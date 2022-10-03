2022 Nobel Tıp Ödülü'nü alan Svante Paabo kimdir? Svante Paabo çalışmaları nelerdir, nereli ve kaç yaşında?

2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu. Çok sayıda vatandaş çıkan haberler sonrası arama motorlarında ünlü biyoloğa ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü alan Svante Paabo kimdir, nereli ve kaç yaşında? Svante Paabo'nun çalışmaları nelerdir?

2022 NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ ALAN SVANTE PAABO KİMDİR?

Svante Paabo 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de dünyaya geldi.

Svante Paabo doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde yaptı. Ardından Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu.

1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

SVANTE SAABO ÇALIŞMALAERI NELERDİR?

Ağustos 2002'de Paabo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

SVANTE SAABO NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

67 yaşındaki İsveçli biyolog Paabo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Paabo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.



