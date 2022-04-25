2022 Öğretmen ataması ne zaman? MEB 2022 öğretmen atamaları tarihi...

2022 senesinde yapılacak öğretmen istihdamı için geri sayım başladı. Söz konusu alımlara dair beklenti içinde olan öğretmen adayları da MEB'in açıkladığı ayrıntıları araştırıyor. Peki öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bu sene yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Bakan Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘Atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI DETAYLARI BELLİ Mİ?

Atamaya dair detaylar henüz netlik kazanmış değil. Konu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

