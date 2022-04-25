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2022 Öğretmen ataması ne zaman? MEB 2022 öğretmen atamaları tarihi...

25.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sözleşmeli öğretmen alım hakkında detaylar merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmen alımının tarihi öğretmen adayları tarafından araştırma konusu haline geldi. Peki 2022 Öğretmen ataması ne zaman? İşte MEB 2022 öğretmen atamaları tarihi...

2022 Öğretmen ataması ne zaman? MEB 2022 öğretmen atamaları tarihi...

2022 senesinde yapılacak öğretmen istihdamı için geri sayım başladı. Söz konusu alımlara dair beklenti içinde olan öğretmen adayları da MEB'in açıkladığı ayrıntıları araştırıyor. Peki öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bu sene yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Bakan Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘Atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” ifadelerini kullandı.

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ÖĞRETMEN ATAMASI DETAYLARI BELLİ Mİ?

Atamaya dair detaylar henüz netlik kazanmış değil. Konu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığı
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