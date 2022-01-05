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2022 Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

05.01.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca veli ve öğrenci tarafından okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının 60 binlere yaklaşması ve bazı üniversitelerin hibrit eğitim modeline geçmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Özer'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki 2022 okullar kapanacak mı? Okullarda uzaktan eğitim mi olacak? İşte ayrıntılar...

2022 Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Okullarda uzaktan eğitim mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okulların durumu hakkında açıklama geldi. Vaka sayıları son olarak 66 bini geçti. Peki 2022'de okullar kapanacak mı?

2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Vaka sayılarında yaşanan kritik artış okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceğini sorgulatmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı hakkında "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası okulların normal seyrinde devam edeceğine yönelik bazı açıklamalar yapmıştı. Söz konusu açıklamalara göre okullarda uzaktan eğitim kararı bulunmuyor. Erdoğan açıklamasında, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' demişti.

Özer, aşılama hakkında ise şöyle konuştu: "3'üncü doz aşısını olan öğretmen oranımızda bugün itibarıyla yüzde 40,5. Süreç yaklaşık 4,5 aydır Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarı yıl tatiline kadar süreci başarılı bir şekilde devam edecek."

Bakan Özer, ayrıca Şanlıurfa'da eğitimin kalitesini artırmak, yatırımların nasıl zenginleştirilebileceğine dair bir dizi değerlendirme yapılacağını vurguladı ve kente bugüne kadar ciddi yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da bunların sayısını artırmak için çalışmalara devam edileceğini ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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