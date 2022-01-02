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2022 Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim bitecek mi?

02.01.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler ve veliler vaka artışından sonra okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının son dönemde artış göstermesi nedeniyle yüz yüze eğitimin sürüp sürmeyeceği merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki 2022 okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte merak edilenler...

2022 Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim bitecek mi?

Türkiye'de de görülen Omicron varyantının son günlerde yayılmasıyla vaka sayıları hızla yükselmeye başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitimle başlayan öğrenciler online eğitime geçilip geçilmeyeceğini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki okullarda yüz yüze eğitim sonlanacak mı?

2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artması hakkında "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil." şeklinde konuştu.
Özer, ayrıca AA muhabirine yaptığı konuşmasında, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini ifade etti. Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini aktaran Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerini de anımsattı.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Bakan Özer, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

Aynı zamanda okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini söyleyen Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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