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2022 Okullar kapanacak mı? MEB'den gelen açıklama! Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?

04.01.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarında yaşanan yükseliş sonrası okulların kapanıp kapanmayacağı konusu yeniden gündeme geldi. Yeni yılın ilk haftası veli ve öğrenciler yüz yüze eğitimin sürüp sürmeyeceğini merak ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? İşte detaylar...

2022 Okullar kapanacak mı? MEB'den gelen açıklama! Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?

Koronavirüs pandemisinde Omicron vakalarının artmasıyla vaka sayıları 30 bini aştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüzde başlayan eğitim sürecinde, online eğitime geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Peki 2022'de okullar kapanacak mı?

2022'DE OKULLAR KAPANACAK MI?

Pandemi sürerken Omicron varyantında yaşanan artış sonrası eğitimdeki son durum merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak okulların duruum hakkında açıklamada bulunarak Omicron vakalarının artması hakkında "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil." şeklinde konuştu.
Özer, ayrıca AA muhabirine yaptığı konuşmada, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Baakn Özer, göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini belirtti ve 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerini de hatırlattı.

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM SORUSUNA YANIT

Artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Özer şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük." Buna ek olarak okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini söyleyen Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." dedi.

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yüz yüze eğitim
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