2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bakan Özer açıkladı! 2. dönemde okullar kapanacak mı?

2021 yılında 6 Eylül'de yüz yüze olarak başlayan eğitim döneminin ilk yarısı yarın sonlanacak. Milyonlarca öğrenci, 21 Ocak Cuma günü yani yarından itibaren sömestr tatiline girecek. Bu süreçte yüz yüze eğitimin ikinci dönem de devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki okullar kapanacak mı? İşte Bakan Özer'in açıklamaları...

2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Tatile bir gün kala, milyonlarca öğrenci ve veli "Yüz yüze eğitim devam edecek mi?" sorusunu sorguluyor. Türkiye genelinde yaşanan vaka artışları sebebiyle düşünülen konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut net bir açıklamada bulundu ve yüz yüze eğitimin, ikinci dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısında yapılacak çalışmaları da aktardı. Bakan Özer'in açıklamaları şöyle:

"İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız."

"Alınmış olan tüm kararları, harfiyen tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizin kontrolünde başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük başarı hikâyesi hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, hem birinci doz hem ikinci hem de üçüncü doz Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti. Aynı zamanda Kıta Avrupa'sında haftada 5 gün yüze eğitime devam eden çoğu ülkenin öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti."

"ÖĞRENCİLER VAKİTLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRSİNLER"

"Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik, isteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamaları. 5 aylık bir eğitim 1,5 yıl aradan sonra sadece öğretmenlerimiz için bir yenilik değildi aynı zamanda öğrencilerimiz için de farklı bir dönem geçti. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitapları okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit getirsinler."



