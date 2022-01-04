2022 özel okul ücretleri ne kadar olacak? Yapılacak zam oranıyla ilgili TÖZOK'dan açıklama: Yüzde 62...

Özel okullara yeni yılda yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama geldi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte veliler, "2022 özel okul ücretleri ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken beklenen açıklamayı Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) yaptı.

ÖZEL OKULLARA YÜZDE 62 ZAM MI GELECEK?

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklandı.

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir.

Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."



