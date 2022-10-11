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  4. 2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları için gözler açıklamada!

2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları için gözler açıklamada!

11.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 PMYO mülakat sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. Detaylar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Mülakat sürecini tamamlayan kişiler, yapılması beklenen resmi açıklamaya odaklandı. Toplamda 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Peki, 2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları için gözler açıklamada!

2022 PMYO mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından sözlü sınav ve parkur aşamaları da tamamlandı. Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PMYO mülakat sonuçları hakkında merak edilenler...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair ise henüz duyuru yapılmadı.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

PMYO mülakat sonuçları 2021 yılının kasım ayında açıklandığı için, bu yıl da kasım ayında açıklanması ön görülüyor.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

Sınav sonuçları açıklandığında sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden kontrol edilecek.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

Adayların evine posta gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

PMYO SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

PMYO mülakat sınavına giren adayın başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gereklidir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i, mülakat sınavı puanının yüzde 50'si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının yüzde 25'inin toplamıdır.

PMYO sonuçlarında başarı sıralaması puanında eşitlik olduğu takdirde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olursa yaşı diğerine göre küçük olan aday tercih edilir.

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