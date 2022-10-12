2022 PTT personel alımı yapılacak mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı yok!

PTT personel alımı başvuru şartları bilhassa KPSS şartı aranmaması sebebiyle merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 2022 PTT personel alımı yapılacak mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

PTT personel alımı ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

PTT İŞ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

PTT iş başvurusu ile ilgili gerekli şartlar taşındığı takdirde kişiler, kurumların uygulayacağı sınav ya da mülakatlara katılım sağlayabilirler. Başarılı olan adaylar işe alınacak. Öte yandan her sene PTT internet sitesinden veya konuya ilişkin farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirecektir.

PTT PERSONEL ALIMI KOŞULLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar şu an için açıklanmadı. Fakat genel şartlar şu şekildedir:,

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

İstihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT İŞ BAŞVURU FORMU 2022

PTT personel alımı için PTT'nin internet sitesinden iş başvuru formunu doldurabilmektedir.

PTT personel alımı için form dolduran adaylar, mülakat sonrası sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

