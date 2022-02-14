2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Vatandaşlar her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı ve bayramı için araştırmalara günler öncesinden başlamış durumda. Yaz tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2022 yılı takvimine göre şekillendirecek olan müslümanlar, 'Ramazan ne zaman? " sorusunu sorguluyor.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Bu sene için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 tarihine denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 senesinde Mayıs ayına denk gelmekte. Arefe günü 1 Mayıs olurken, Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs 2022 gününde idrak etmiş olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Bu ay manevi güzelliklerle doludur vve müminler için bir rahmet, mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açmaktadır. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol almaktadır. Bir hadis-i şerifte şu şekilde buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Üç Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlaması sebebinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

