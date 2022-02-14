HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

14.02.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin bahar aylarının yaklaşmasıyla beraber Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar da hızlanmış durumda. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran mübarek üç ayların idrak etmesinin ardından ilk orucun ne zaman tutulacağı merak ediliyor. Peki 2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte ayrıntılar...

2022 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Vatandaşlar her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı ve bayramı için araştırmalara günler öncesinden başlamış durumda. Yaz tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2022 yılı takvimine göre şekillendirecek olan müslümanlar, 'Ramazan ne zaman? " sorusunu sorguluyor.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Bu sene için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 tarihine denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 senesinde Mayıs ayına denk gelmekte. Arefe günü 1 Mayıs olurken, Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs 2022 gününde idrak etmiş olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan'da yapılacak ibadetler nelerdir? Ramazan'da okunacak dua ve surelerrr

Bu ay manevi güzelliklerle doludur vve müminler için bir rahmet, mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açmaktadır. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol almaktadır. Bir hadis-i şerifte şu şekilde buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Üç Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlaması sebebinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem erkeğe hem kadına yollanabilecek Sevgililer Günü mesajları!Hem erkeğe hem kadına yollanabilecek Sevgililer Günü mesajları!
Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...
Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayıSon Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Oruç Ramazan

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Konvoy rotayı Paris'ten Brüksel'e çevirdi... Belçika OHAL ilan etti!

Konvoy rotayı Paris'ten Brüksel'e çevirdi... Belçika OHAL ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.