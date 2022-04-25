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  4. 2022 Ramazan bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili kaçında başlıyor, kaçında bitiyor?

2022 Ramazan bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili kaçında başlıyor, kaçında bitiyor?

25.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili 9 gün oldu mu? 2022 Ramazan bayram tatili kaç gün sürecek? Mayıs ayı içerisinde başlayacak Ramazan Bayramı normal şartlarda 3 gün resmi tatil oluyor. Ancak kabine kararıyla bu tatilin süresi uzatılabiliyor. Bayramın ilk günü hafta başına yani Pazartesi’ye geliyor. Şu anki takvime göre; 5-6 Mayıs tarihleri iş günü olarak gözüküyor. Peki; bayram tatili 9 gün oldu mu? 2022 Ramazan bayram tatili kaç gün sürecek?

2022 Ramazan bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili kaçında başlıyor, kaçında bitiyor?

Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan bayram tatili 9 gün oldu mu? Ramazan Bayramı tatili gündemde en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Tatil planlarını yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatili kaç gün sorusunun cevabını merak ediyor. Kamu ve özel sektörde çalışan kişiler hali hazırda 3 günlük tatilden faydalanabilecek. Kritik tarihler 5-6 Mayıs olarak öne çıkıyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bayram tatili 2-3-4 Mayıs tarihlerini kapsayacak ve 3 gün sürecek. Kabineden 5-6 Mayıs tarihlerinin tatil ilan edilmesi gibi bir karar çıkarsa bayram tatili 9 gün olacak.

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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kabine toplantısından henüz bayram tatiline ilişkin bir karar çıkmadı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Ramazan’ın son haftasında Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu başladı. Her yıl bayram öncesi vatandaşların uğrak yeri olan Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu başladı. Bayram denilince akla gelen şekerler artık yerini lokuma bırakıyor. Vatandaşlar şeker yerine lokuma talep gösteriyor. Eminönü esnafı, vatandaşların daha çok lokum sorduklarını belirtti.

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“ESKİYE GÖRE ŞEKER SORAN OLMUYOR”

Alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Tezgahlarımızı süsledik müşterilerimizden gelecek olan talebi bekliyoruz. Yoğunluk bugün itibariyle başlar. Genelde vatandaş lokum ve kuruyemişe talep gösteriyor. Eskiye göre şeker soran olmuyor. Lokum fiyatları 50 ile 85 TL arasında değişiyor. Geçen seneye göre lokumun kilosunu 60 TL’ye satıyorduk şimdi ise 85 TL’ye satıyoruz. Şeker ise geçen sene 30 TL’den satılıyordu şimdi ise 50 TL’den satıyoruz. Gelen vatandaş 750 gram ile 1 kilo arasında alıyor” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA İSE LOKUM AĞIRLIKLI SATIYORUZ”

Bayrama hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Şeker, lokum, çikolata yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Eskiye göre şekere talep yok. Şu anda lokuma daha çok talep var. Eskiden biz burada 3 ton şeker satardık. Şu anda ise lokum ağırlıklı satıyoruz. Lokum fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Yoğunluk başladı. Gelecek olan müşterilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayram alışverişine geldiğini açıklayan Alaattin Kaya, “Arkadaşımla geldim hem alışveriş hem de gezeceğiz. Şeker, fındık, çikolata aldım. Fiyatlar normal herkes bütçesine göre alması gerekiyor” dedi.

Bayram alışverişine geldiğini belirten diğer bir vatandaş, “Genelde babamızdan alıştığımız gibi kuruyemiş tarzı ürünler aldım. Erken geldim işlerimi hallettim sonrasında da alışveriş yapmak istedim” diye konuştu.


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