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2022 Ramazan Bayramı kaç gün? 9 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman?

20.03.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken çok sayıda vatandaş bayram ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Ramazan Bayramı kaç gün? 9 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman? sorularının yanıtı tatile çıkmayı düşünen veya memleketine gitmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2022 Ramazan Bayramı kaç gün? 9 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç tutulacak. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle birçok vatandaş Ramazan Bayramı kaç gün? 9 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 27 Nisan Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan 1 Mayıs'ta bitecek.

ayram arife günü ile birlikte 3.5 gün sürüyor. Fakat arife, pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle bayram tatili hafta sonu tatili ile birlikte toplam 5 gün sürecek.

Bayram sonrası Perşembe ve Cuma günleri için herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Bu günler de dahil edilirse bayram tatili 9 güne çıkabilir.

Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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Ramazan Bayramı
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