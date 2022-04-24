2022 Ramazan Bayramı kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı 9 gün oldu mu?

Ramazan Bayramı'na artık sayılı bir süre kaldı. Şeker bayramı olarak da anılan Ramazan Bayramı tatili merak ediliyor. Arife günü ile şekerler ortaya çıkacak ve çocuklar doyasıya şeker yiyecek. Aileler de tatil planlarını hazırlamaya başladı. Ramazan bayramının kaç gün olacağı, tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı araştırılıyor. Peki, Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece başlayan Ramazan ayı, 1 Mayıs'ta son bulacak. Ramazan Bayramı'nın arife günü 1 Mayıs'a denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs'tır. Ramazan Bayramı günleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı 1. gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Arife günü yarım gün olarak sayılmakta, Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü son buluyor. Vatandaşlar bayramın 9 gün olmasını bekliyor. Konu hakkında herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.

