2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İlk sahur hangi gün? Ramazan hangi ayda başlıyor?

Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte Ramazan ne zaman başlayağı sorusu da sorulmaya başlandı. Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan nisan ayında başlayacak. Kameri yılın şaban ayından sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan Ramazan ayından sonra da bayram başlayacak. Vatandaşların 11 ayın sultanı Ramazan ayına dair sorduğu soruların cevaplarını haberimizde yer verdik...

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Manevi huzur ve heyecanla beklenen 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet tarafından yayınlandı. Diyanetin paylaşımına göre 2022 Ramazan ayı nisan ayında idrak edilecek.

2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı sorusu nisan ayına kısa süre kala gündemde yer almaya başladı. Mübarek üç ayların idrak edildiği şu günlerde milyonlarca Müslüman Ramazan ayını manevi heyecanla beklemeye başladı. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman sorusu mübarek Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, detayları da araştırmaya başladı. Takvime göre Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN TUTULACAK?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelmektedir. İlk oruca Müslüman alemi 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

