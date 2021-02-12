2022 Range Rover Evoque LWB kamuflajlı yakalandı

Ağır kamuflajla giydirilen model, en büyük değişikliği A sütununun arkasında sunuyor. Model bu sayede ön yüzde çok daha tanıdık geliyor. İlk bakışta fark etmek zor olsalar da, uzun dingil mesafeli varyantı önemli ölçüde daha uzun arka kapıları beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, tasarımcılar eğimli tavanı ve yukarı doğru uzanan omuz çizgisini korumuş.

Bu özel modelin ne kadar uzun olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak ekstra uzunluk sayesinde daha geniş bir iç mekanın habercisi. Standart model sadece 859 mm arka koltuk bacak mesafesi sunarken, yeni uzun versiyonda bu sorunların ortadan kaldırılması gündemde. Ayrıca, Evoque'un Mercedes GLB ile rekabet etmesini sağlamak için şirketin üçüncü sıra koltuk eklemesinde gündemde olan konulardan.

2.0 litre motor ile gelmesi beklenen modelin 246 Bg güç ve 365 Nm tork üretmesi bekleniyor. Bunun yanında hibrit, plug-in hibrit ve dizel motorlar da müşterilere sunacak.





