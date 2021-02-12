HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 2022 Range Rover Evoque LWB kamuflajlı yakalandı

2022 Range Rover Evoque LWB kamuflajlı yakalandı

12.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2022 Range Rover Evoque LWB kamuflajlı yakalandı

Casus fotoğrafçılar, 2022 Range Rover Evoque LWB’yi Kuzey Avrupa'da ki soğuk hava testlerinden geçerken yakaladılar. Uzun aks mesafeli Range Rover Evoque üzerinde çalışmalar hala devam ediyor .

Ağır kamuflajla giydirilen model, en büyük değişikliği A sütununun arkasında sunuyor. Model bu sayede ön yüzde çok daha tanıdık geliyor. İlk bakışta fark etmek zor olsalar da, uzun dingil mesafeli varyantı önemli ölçüde daha uzun arka kapıları beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, tasarımcılar eğimli tavanı ve yukarı doğru uzanan omuz çizgisini korumuş.

2022-Range-Rover-Evoque-LWB-8

Bu özel modelin ne kadar uzun olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak ekstra uzunluk sayesinde daha geniş bir iç mekanın habercisi. Standart model sadece 859 mm arka koltuk bacak mesafesi sunarken, yeni uzun versiyonda bu sorunların ortadan kaldırılması gündemde. Ayrıca, Evoque'un Mercedes GLB ile rekabet etmesini sağlamak için şirketin üçüncü sıra koltuk eklemesinde gündemde olan konulardan.

2022-Range-Rover-Evoque-LWB-12

2.0 litre motor ile gelmesi beklenen modelin 246 Bg güç ve 365 Nm tork üretmesi bekleniyor. Bunun yanında hibrit, plug-in hibrit ve dizel motorlar da müşterilere sunacak.

2022-Range-Rover-Evoque-LWB-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
O rekoru da kırdı!O rekoru da kırdı!
45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

En Çok Okunan Haberler

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Mucize Doktor'da şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Porsche Taycan Turbo S iç mekan hız rekorunu kırdı

O rekoru da kırdı!

GM 6 milyon aracını geri çağırdı!

Takata bir markayı daha mağdur etti!

Kia, Hyundai ve Genesis’in elektrikli otomobilleri kameralara yakalandı!

Kamuflajlı yakalandılar!

Yeni Citroën C3 Aircross tanıtıldı!

Yeni yüzüyle tanıtıldı!

Opel yeni modeli ve kurumsal kimliğini tanıttı

Yeni Opel Crossland karşınızda!

Yeni 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart

Hem dizel hem hibrit!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.