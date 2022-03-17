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  4. 2022 Sahur vakti kaçta? Sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Kandil orucu sahur saat kaçta yapılır?

2022 Sahur vakti kaçta? Sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Kandil orucu sahur saat kaçta yapılır?

17.03.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahur vakti araştırmaları başladı. Bugün yani 17 Mart Perşembe günü Berat Kandili olduğu için oruç tutan Müslümanlar iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. Kandili oruçlu geçirmek isteyen vatandaşlar sahur ve iftarın ne zaman yapılacağını öğrenmek için ezan saatlerini sorguluyor. Hz. Muhammed Berat Kandilini oruçlu geçirmenin ecri bir hayli fazladır diye buyurmuştur. İşte 2022 sahur vakti saatleri!

2022 Sahur vakti kaçta? Sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Kandil orucu sahur saat kaçta yapılır?

İftar ve sahur vakitleri araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Müslümanlar oruçlu geçirecekleri Berat Kandili için bazı araştırmalar yapmaya başladı. İftar ve sahur vakitleri kandilde oruç tutacak vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Sahur, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Kandil gecelerinde tutulan nafile oruçların zamanı, geceyi takip eden gün ile olabilir hatta daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir. Vatandaşlar Berat Kandili günü tutacakları için öğrenmek için sahur vakitlerini araştırıyor. Merak edilen sahur vakitlerine dair detayları haberimizde işledik...

2022 SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul imsak vakti: 05:41

Ankara imsak vakti: 05:27

İzmir imsak vakti: 05:52

Kocaeli imsak saati: 05:38

Bursa imsak saati: 05:42

BERAT KANDİL'İNDE ORUÇ TUTMAK SÜNNET Mİ?

Beraat Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) bizlere şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının yarısı (Berâet Gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: 'Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifâ dileyen yok mu; şifâ vereyim.' "

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet Gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar." (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Berat kandili
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