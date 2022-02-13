2022 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü için alınacak en güzel hediyeler!

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgililer birbirine en güzel hediyeleri almak için araştırma yapmaya başladı. Peki Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? İşte bu özel günün tarihi ve alınacak en güzel hediye fikirleri...

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

14 Şubat Sevgililer Günü, 2022 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE ALINACAK EN GÜZEL HEDİYELER!

1) Mum ışığında romantik bir yemek



İlk bakışta klasik bir hediye olarak gözükebilir ancak çağımızda hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği olarak tarif ediliyor. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak sizlerin elinde.

2) Fotoğraflarla kolaj fikri



Beraber çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm sevdiğiniz için hoş bir sürpriz olabilir.

3) Anlamlı bir hediye: Aşkınızı çizin



Eğer resim yapabiliyorsanız veya çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmak güzel bir fikir olabilir. İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman sıradışı ve eğlenceli bir fikir olacaktır.

4) Süsleme ve hediyelerle dolu aşk kutusu



Önce istediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu veya hediye kutusu edinmelisiniz. Üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. İçerisine ise 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.

5) Biraz macera dolu sürpriz!



Eğer çılgın bir kişiliğe sahipseniz ve yükseklik korkunuz yoksa, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Birtakım rivayetlere göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu sebeple Claudias, Roma’daki bütün nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile beraber Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Fakat imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında ise Hıristiyan şehitliğine gömüldü. Bugün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı söylenmektedir.

