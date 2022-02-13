HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2022 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü için alınacak en güzel hediyeler!

2022 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü için alınacak en güzel hediyeler!

13.02.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgililer Günü her sene 14 Şubat tarihinde pek çok ülkede kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de sevgi ve aşkın ifade edildiği gün olarak 14 Şubat'ta Sevgililer Günü kutlanacak. Sevgilisi olan vatandaşlar bugüne özel sevdiklerine alınabilecek hediyeleri araştırmaya koyuldu. İşte 2022 Sevgililer Günü için alınacak en güzel hediyeler!

2022 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü için alınacak en güzel hediyeler!

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgililer birbirine en güzel hediyeleri almak için araştırma yapmaya başladı. Peki Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor? İşte bu özel günün tarihi ve alınacak en güzel hediye fikirleri...

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

14 Şubat Sevgililer Günü, 2022 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE ALINACAK EN GÜZEL HEDİYELER!

1) Mum ışığında romantik bir yemek

İlk bakışta klasik bir hediye olarak gözükebilir ancak çağımızda hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği olarak tarif ediliyor. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak sizlerin elinde.

2) Fotoğraflarla kolaj fikri

Beraber çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm sevdiğiniz için hoş bir sürpriz olabilir.

3) Anlamlı bir hediye: Aşkınızı çizin

Eğer resim yapabiliyorsanız veya çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmak güzel bir fikir olabilir. İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman sıradışı ve eğlenceli bir fikir olacaktır.

4) Süsleme ve hediyelerle dolu aşk kutusu

Önce istediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu veya hediye kutusu edinmelisiniz. Üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. İçerisine ise 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.

5) Biraz macera dolu sürpriz!

Eğer çılgın bir kişiliğe sahipseniz ve yükseklik korkunuz yoksa, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Birtakım rivayetlere göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu sebeple Claudias, Roma’daki bütün nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile beraber Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Fakat imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında ise Hıristiyan şehitliğine gömüldü. Bugün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı söylenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşinin boğazını kesti, yetmedi kollarından yaraladıEşinin boğazını kesti, yetmedi kollarından yaraladı
Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacakFlaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak
Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlarHer şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

6 lider aynı masada! Görüşme sonrası yorumlar peş peşe geldi

6 lider aynı masada! Görüşme sonrası yorumlar peş peşe geldi

İstasyona gidenler şaşırdı! Benzin fiyatları...

İstasyona gidenler şaşırdı! Benzin fiyatları...

Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!

Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.