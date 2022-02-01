Şivlilik kutlamaları Osmanlı İmparatorluğu döneminden daha önce de kutalanırdı. Şivlilik o zamandan bu yana en eski dini geleneklerden biridir. Konya'ya özgü bir dini gelenek olan şivlilikte kentte fener alayı etkinlikleri düzenlenmektedir. Üç aylara kısa bir süre kala internet kullanıcıları 2022 Şivlilik ne zaman? Anlamı nedir, neler yapılır? Şivlilik kutusu başvurusu nasıl yapılır? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Regaib Kandili'nden bir gün önce gece saatlerinde başlayan Şivlilik kutlamaları fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü ise çocuklar şivliliklerini toplayacak.

2022 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Şivlilik geleneği Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlamaktadır. Kandil sabahı çocuklar kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler toplar. Şivlilik bu sene 2 Şubatta fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocukların kapı kapı dolaşarak şeker, çikolata gibi ürünleri toplamasından oluşan geleneğe Şivlilik denir. Hicri takvime gore üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya başlayan gecede Regaip Kandili sabahı çocuklar tarafından yapılan kandil kutlama geleneğidir.

ŞİVLİLİK NELER YAPILIR?

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak

“Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek” diye mani söyleyerek komşularının kapılarını çalarlar.

Çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu gibi yiyeceklerden verilir.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında pandemi nedeniyle 20 bin Şivlilik çantasını internet üzerinden yapılan online başvurularla vermişti.

2022 yılı Şivlilik Çantası hediyesi başvurularının hangi gün ve saatte alınacağı da belli oldu.

Konya Şivlilik başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de alınmaya başlanacak.

5-10 yaş (1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2017) arası çocuklar için Konya Büyükşehir Belediyesi Şivlilik çantası başvuru formu aşağıdaki linkten doldurulabilecek.

İşte Konya 100 bin şivlilik başvuru ekranı:

https://sivlilik.konya.bel.tr/



