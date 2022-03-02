2022 Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

Şubat ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih belli oldu. 2022 TEFE TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı verileri için beklenen güne gelindi. Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kira artış oranı gibi birçok ücrete ilişkin detaylar belli olacak. Bunun gibi birçok önemli konu TÜİK'in açıklayacağı Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Vatandaşlar 2022 Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı şeklinde aramalara başladı.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart Perşembe yani yarın açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınladı. Özette yer alan enflasyon gelişmeleriyle ilgili ifadeler şöyle; “Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.

Piyasa Katılımcıları Anketi Şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemiştir. Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler Şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” ifadeler kullanıldı.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

2022 Şubat ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart 2022 Perşembe günü açıklanacak. Aynı zaman dilimini kapsayan sürede de yani 4 Mart Cuma günü de ABD şubat ayı tarım dışı istihdamı açıklanacak.

