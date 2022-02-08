2022 Şubat ayı sıfır otomobil kampanyaları nelerdir? Hangi marka, ne kadar indirim yaptı? 2022 model sıfır araç indirim listesi!

2022 Şubat ayı sıfır otomobil kampanyaları firmalardan yapılan açıklamalar sonucunda belli oldu. Araç almak isteyen vatandaşlar kampanyalara ilişkin araştırmalarına hız verdi. Çok sayıda otomobil markası sıfır araç almak isteyenlere kolaylık sağlayacak indirimler yapıyor. Bu kapsamda Şubat ayı sıfır otomobil kampanyaları nelerdir? Hangi marka, ne kadar indirim yaptı? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. 2022 model sıfır araç indirim listesi ve koşullara ilişkin detaylar haberimizde...

2022 ŞUBAT AYI SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI NELERDİR?

2022 Şubat ayı sıfır otomobil kampanyaları, Ocak ayında beklenen satış rakamlarını yakalamayan otomobil firmaları tarafından duyuruldu. Söz konusu firmalar müşterilere özel fırsatlar sunmaya başladı.

HANGİ MARKA, NE KADAR İNDİRİME GİTTİ?

Otomobil satın almak için motive edecek imkanları açıklayan markalar faiz indirimine gidip altı aya varan taksit ötelemeleri yaparken, fiyatlarda ise neredeyse 50 bin TL'ye varan indirime gitti.

2022 MODEL SIFIR ARAÇ İNDİRİM LİSTESİ

İşte otomobil markaları tarafından açıklanan kampanyalarda sıfır araç alacaklara sunulan fırsatlar ve indirimler...

CİTROEN

Citroen Türkiye, şubat ayında C5 Aircross SUV modeli için "özel" bir kampanya hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL'lik aylık taksitle 2022 model Citroen C5 Aircross SUV modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor.

655 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatına sahip Citroen C5 Aircross SUV modeline özel şubat kampanyası kapsamında, 20 bin TL nakit alım desteğine ek olarak 3 yıl veya 100 bin kilometre uzatılmış garanti desteği gibi ekstra avantajlar da sunuluyor.

HONDA

Honda mühendisliği ile yenilenen ve sürüş dinamikleri güçlenen yeni Civic Sedan modellerine özel kredi kampanyası, şubat ayında da otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra sürüş keyfiyle de öne çıkan 1.5L VTEC Turbo ECO LPG'li motora sahip Civic Sedan modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 486 bin 150 TL'den başlayan fiyatı veya 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor.

Ayrıca, Elegance ECO ve Executive ECO donanım paketlerinde ise 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.

PEUGEOT

Peugeot Türkiye, şubat ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şubat ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 508 ve tüm ticari araçlarda şimdi al Mayıs’ta öde kampanyası sunuluyor.

Bu avantajlı fırsatın yanında, SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 ve SUV 3008’e sahip olmak isteyenler 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kampanyadan yararlanabiliyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 120.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 80.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 50.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 80.000 TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 60.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. Bunun yanında tüm Peugeot ticari araç ailesi de şimdi al Mayıs’ta öde kampanyası kapsamında satın alınabiliyor.

Sıfır faizle müşterilere kredi desteği veren Opel otomobil satın almayı da kolay bir hale getirdi. Finansal olarak destek arayan müşterilere bu imkanı veren Opel birbirinden nitelikli sıfır kilometre arabaları bu avantajla satışa çıkardı.

