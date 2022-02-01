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2022 Tofaş Şahin çıktı mı? Sportif ve elektrikli Tofaş Şahin 2022 fiyatları ne kadar olacak?

01.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Tofaş Şahin ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar klasik araçları tercih edenleri heyecanlandırdı. Alışılmış klasik tasarımdan bambaşka bir görüntüsü olacağı aktarılan araç şimdiden merak konusu oldu. Sportif ve elektrikli Tofaş araçlarının Türkiye'nin en ucuz otomobili olacağı iddia ediliyor. Peki 2022 Tofaş Şahin çıktı mı? Sportif ve elektrikli Tofaş Şahin 2022 fiyatları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

2022 Tofaş Şahin çıktı mı? Sportif ve elektrikli Tofaş Şahin 2022 fiyatları ne kadar olacak?

2022 Tofaş Şahin bir döneme damga vurması nedeniyle daha şimdiden vatandaşlar tarafından merak edildi. Sosyal medyadaki iddialar sonrası basında yer alan haberler dolayısıyla internet kullanıcıları 2022 Tofaş Şahin çıktı mı? Sportif ve elektrikli Tofaş Şahin 2022 fiyatları ne kadar olacak? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İddiaların yanı sıra markanın sportif ve elektrikli Tofaş araçlarını piyasaya süreceği konuşuluyor. Yeni Tofaş Şahin ile ilgili detayları sizler için derledik...

2022 Tofaş Şahin çıktı mı? Elektrikli Tofaş Şahin kaç TL olacak?

2022 TOFAŞ ŞAHİN ÇIKTI MI?

2022 Tofaş Şahin ne Türkiye'de ne de global pazarda henüz satışa çıkmadı. Yeni model Tofaş Şahin'in bu yılın sonunda görücüye çıkağı konuşuluyor.

2022 model Tofaş Şahin hakkında bir takım iddialar dolaşıyor. Doksanlı yılların efsane otomobili TOFAŞ Şahin'in yeni modelinin ülkemizde 170 bin TL olacağı ve bu fiyatla Türkiye'nin en ucuz aracı olacağı konuşuluyor. Fakat henüz remi bir açıklama yapılmadı.

2022 Tofaş Şahin çıktı mı? Elektrikli Tofaş Şahin kaç TL olacak?

SPORTİF VE ELEKTRİKLİ TOFAŞ ŞAHİN 2022 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2022 model Tofaş Şahin'in güncel teknolojiyle donatılacağı ve şase yapısının yekpare olacağı, sportif, elektirikli ve uygun fiyatlı olması dolayısıyla tercih edileceği konuşuluyor. 2022 TOFAŞ Şahin'in menzili ya da süratine ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor.

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