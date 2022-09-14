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2022 TOKİ BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI! TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru koşulları nelerdir?

14.09.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin 81 ilde yapacağı projeye ilişkin ayrıntıları geçtiğimiz gün duyurdu. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru koşulları nelerdir?

2022 TOKİ BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI! TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru koşulları nelerdir?

TOKİ Sosyal Konut projesine ilişkin beklenen açıklama dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesiyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru koşulları nelerdir?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ sosyal konut projelerinin başlama tarihine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek."

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,
Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

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TOKİ UCUZ KONUT TAKSİT VE ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ ucuz konut fiyatları konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.

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Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayii tipi işyeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni işyerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İşyerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 10-120 ay vadeyle sunacağız."

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