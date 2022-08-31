2022 TOKİ BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI! TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?

TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutlara ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuya ilişkin yaptığı açıklamanın ayrıntıları için çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

13 Eylül'de yapılacak açıklama ile detaylar belli olacak. Öte yandan Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum proje ile ilgili bazı bilgileri verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, açıklamasında “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

