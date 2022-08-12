HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Macaristan'da tanıtıldı

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Macaristan'da tanıtıldı

12.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Macaristan'da tanıtıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tanımı için etkinlik düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başkent Budapeşte'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, YEE ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin destekleriyle Bursa'nın değerlerini anlatmak ve anımsatmak istediklerini söyledi.

Aktaş, Bursa'nın daima tarihe yön veren bir kent olduğunu belirterek "Kurucu, öncü ve girişimci özelliklerimizle 8 bin 500 yıllık yerleşim tarihi ve 2 bin 500 yıllık şehircilik birikimimizle önemli konularda ilklerin yaşandığı bir kent olduk." dedi.

Bursa'nın tarihi öneminin, doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye'deki yaşam kalitesi yüksek şehirler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Aktaş, kentin Türk Dünyası Kültür Başkentliğine değindi.

Aktaş, kültür başkentliği ilanının ardından Türk dünyasının birlik ve dirliğine yönelik inançlarından aldıkları ilham ve cesaretle yurt içi ve dışında buna yakışır birçok organizasyon ve etkinlik yaptıklarını dile getiren Aktaş, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, bugüne değin yapılan birçok etkinlikle tüm dünyada önemli bir tanıtım başarısı yakaladı. Hedefimiz yıl boyunca nitelikli etkinlikler ve kalıcı eserler ortaya koymak, ülkemizin ve şehrimizin Türk dünyası ile olan bağlarını güçlendirmek, Türk dünyasının dirlik ve birliğine katkı sunmaktır." diye konuştu.

- Bursa'nın el sanatları ve yemekleri tanıtıldı

YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın da dünya çapında geldikleri son noktada 55 ülkede 66 kültür merkezine ulaştıklarını bildirdi.

Enstitünün ana amacının Türkiye ile bağ kuran dost insan sayısını artırmak olduğuna işaret eden Yalçın, "Bu noktada dünya çapında Türk dilini, kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün itibarıyla Budapeşte Kültür Merkezimizde icra ettiğimiz Bursa'nın tanıtım günleri ise kültürel faaliyetlerimizden en önemli olanıdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, kültür, sanat ve gelenekleri koruyarak günümüze kadar yaşayan Bursa'nın tanıtım toplantısı vesilesiyle Budapeşte'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ise Macaristan'ın, teşkilatları için çok önemli bir ülke olduğunu ve ilişkilerinin her geçen gün hızla arttığını anlattı.

İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunlarının ve Bursa'nın tanıtım filmlerinin izletildiği programda Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Halk Dansları Ekibi gösterilerini sundu.

İpek çekiminin yapıldığı, koza el sanatlarının tanıtıldığı etkinlikte konuklara Bursa'ya özgü yemekler ikram edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da partililerle bir araya geldiDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da partililerle bir araya geldi
1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum
İstanbul'daki bu ilçeler risk altında! İmamoğlu: Bize ihbar edinİstanbul'daki bu ilçeler risk altında! İmamoğlu: Bize ihbar edin
Anahtar Kelimeler:
Bursa Budapeşte ipek koza kültür yemek

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca: Hayırlı olsun

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca: Hayırlı olsun

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!

Kaymakam, emniyet müdürü... Erdoğan imzaladı, görev yerleri değişti

Kaymakam, emniyet müdürü... Erdoğan imzaladı, görev yerleri değişti

İlginizi Çekebilir

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü!

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.