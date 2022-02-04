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2022 Türkiye nüfusu kaç milyon oldu? Türkiye'nin kadın erkek sayısı ne kadar?

04.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye her geçen gün nüfusunu arttırmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşayan kadın-erkek sayısı bu sayının yüzdelik hesabı, toplam yaş bağımlılık oranı ve kilometreye düşen kişi sayısı belli oldu. İşte 2022 Türkiye nüfusuna dair merak edilenler!

2022 Türkiye nüfusu kaç milyon oldu? Türkiye'nin kadın erkek sayısı ne kadar?

Türkiye günden güne nüfusu sayesinde büyüyen bir ülke. Özellikle büyük şehirlerindeki imkan düşünüldüğünde Türkiye, sınırları dışından da büyük göç alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını yayınladı.
Açıklanan bu sonuçlar neticesinde ülke nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı tespit edildi.

2022 TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR OLDU?

Ülke nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. 15 milyon 840 bin 900 kişi nüfusa çıkan İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile de Antalya izledi.
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyle bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturmaktadır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturuyor. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu. Türkiye'de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı da %7'den %6,8'e düştü.

2022 Türkiye nüfusu kaç milyon oldu? Türkiye'nin kadın erkek sayısı ne kadar?

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti. Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.


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