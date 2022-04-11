HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

11.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kontenjanları pek çok adayın gündeminde yer alıyor. İstedikleri branşları tercih ederek kariyerlerine devam edecek adaylar, araştırmalarına hız verdi. İşte 2022 TUS kontenjanlarına dair detaylar!

2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

TUS tercihleri pek çok adayın gündeminde yer alan konulardan biridir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. Yerleştirme işleminde, 2022 TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2022 TUS kontenjanlarına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 TUS ve 2022 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Adaylar açıklanan sonuçlara göre TUS yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yapacak. Gözler hangi hastanede ne kadar kadro açıldığı ve 2022 TUS kontenjanlarına çevrildi. 2022 TUS kontenjanları henüz açıklanması ancak Nisan ayı ile duyurulması bekleniyor.

2022 TUS KADROLARI BELLİ OLDU MU?

TUS sonuçlarını öğrenen doktor adayları ''2022 TUS kadrosu ne zaman belli olacak?'' sorularına odaklandı. 2022 TUS kontenjanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte açıklanacak.

TUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

2022 TUS kontenjanları için bekleyen adaylar diğer yandan ''TUS tercihi nasıl yapılır?'' sorusunun cevabını arıyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da market servisinden indirilen yaşlı kadın sosyal medyada gündem oldu! Belediye inceleme başlattıAnkara'da market servisinden indirilen yaşlı kadın sosyal medyada gündem oldu! Belediye inceleme başlattı
Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'
3 isim için flaş yorum: "Kazanamazlar..."3 isim için flaş yorum: "Kazanamazlar..."
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Edirne'deki aile katledilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Edirne'deki aile katledilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Üstsüz poza tepki! "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" yorumuna yanıt

Üstsüz poza tepki! "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" yorumuna yanıt

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.