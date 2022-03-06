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2022 Üçüncü cemre düştü mü, nereye düştü? Üçüncü cemre ne zaman düşecek?

06.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar mevsiminin habercisi olarak bilinen cemrelerden sonuncusunun düşüp düşmediği merak ediliyor. İlk cemre 20 Şubat tarihinde havaya, ikincisi ise 27 Şubat tarihinde suya düşmüştü. Peki üçüncü cemre düştü mü, nereye düştü? Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte merak edilenler...

2022 Üçüncü cemre düştü mü, nereye düştü? Üçüncü cemre ne zaman düşecek?

2022 yılında bahar aylarına girilmesi ve Mart ayının gelmesiyle beraber cemrenin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat tarihinde havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise 27 Şubat tarihinde suya düşmüştü.

ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Bahar mevsiminin habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre bugün 6 Mart tarihinde toprağa düştü.

CEMRE NE DEMEK?

Cemre, Arapça kökenli bir kelimedir ve kelimenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinmektedir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılmaktadır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınmaktadır. Cemre düşmesi olayı Türk kültüründe de oldukça önemli bir yere sahiptir.

İlk cemre 20 Şubat tarihinde havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşmektedir. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelmektedir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları bulunmaktadır. Temizlenmeyi ve tekrardan doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgili olarak bilinmekte.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, senenin son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılı denebilir.

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