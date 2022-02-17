2022 YDS ne zaman? 2022 YDS başvuruları başladı mı? YDS başvuru ücreti ne kadar?

YDS, ALES puanı ile birlikte yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin ellerinde bulundurması gereken bir puan türüdür. YDS sınavına girmek isteyen adaylar, YDS başvurularını ve her yıl değişen YDS başvuru ücretlerini yakından izlemektedir. YDS başvurularının nasıl yapılacağını ve YDS'nin nasıl bir sınav olduğunu bilmeyen vatandaşlar, bu haberimizi okuyarak YDS sınavı hakkında bilgi alabilirler.

2022 YDS SINAVI NE ZAMAN?

YDS-1 SINAVI

YDS/1 10.04.2022 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri; 17.02.2022 ile 28.02.2022 arasında yapılacak. Geç başvuru 08.03.2022 tarihinde yapılacak. Sonuçlar da 06.05.2022 tarihinde açıklanacak.

YDS-2 SINAVI

YDS/2 23.10.2022 tarihinde yapılacak. Başvuru 06.09.2022 ile 15.09.2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru da 23.09.2022 tarihinde alınacak. Sonuçların açıklanması 08.11.2022 tarihinde gerçekleşecek.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'in Aday İşlemleri Sisteminde geçerli olan fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi - Ana Sayfa adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya belli yerlerde bulunan başvuru merkezlerinin birinden yapabilirler.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı itibariyle YDS başvuru ücreti 360 TL olmuştur.



