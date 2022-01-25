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2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

24.01.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda haftalarında boy gösteren dünyaca ünlü markalar her sene olduğu gibi bu sene de trendleri belirlemeye devam ediyor. Siz de modayı yakından takip ediyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızı inceleyip 2022'nin trend parçalarını keşfederek stilinizde kalıcı bir hale getirmeye ne dersiniz? İşte karşınızda 2022 yılına damga vuracak birbirinden güzel parçalar ve stil tüyoları!

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

Kontrast renkler, farklı dokular, püsküller... Her sene olduğu gibi bu sene de moda dünyası dopdolu. İlgi çekici birçok trend gerek vitrinlerde gerekse online alışveriş platformlarında yerlerini almaya başladı. Moda tutkunu herkes trendlere hakim olmak ister. 2022 yılında mutlaka dolabınızda olması gereken parçaları keşfetmek için çok uzağa gitmenize gerek yok. Bu yıl moda dünyasında hangi parçaların konuşulacağını öğrenmeye hazır mısınız? Sokak stiline yön veren en şık ürünleri keşfetmenin vakti geldi. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Zirveyi sevenler için platform topuklar

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

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2021'in sonlarına doğru sıkça rastladığımız, 2022 yılına da damgasını vuracak ilk parça, platform ayakkabılar. Dünyaca ünlü, yüksek kaliteli moda markalarının güncel koleksiyonlarında yer verdiği detay, sokak modasında sıkça kullanılmaya başladı bile. Platform topuklu ürünler yaz veya kış fark etmeksizin her yerde gözümüze çarpacak gibi. Dilerseniz yüksek bel geniş paçalı kot ya da birbirinden şık kumaş pantolonlarla kullanabileceğiniz platform ayakkabılar, 2022 stilinin de önemli bir parçası olmaya aday. Ekstra kalın ve tırtıklı ön topuğuyla stilinize asi bir hava katan Windsor Smith Hunt Ayakkabı ile uzun süre ayakta kalsanız bile asla yorulmayacaksınız.

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2. Tüylü detaylar her yerde

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

2022 trendleri arasında hiç şüphesiz birbirinden ilginç detaylar ve dokular yer alıyor. Bunlardan ilki ise tüyler. Evet, yanlış duymadığınız. Yıllar önce gecelik, otriş ve sabahlıklarda sıkça rastladığımız tüyler, 2022 yılında ince detaylar olarak yeniden karşımızda. Peki, ilk bakışta kafalarda soru işaretleri bırakan bu detay, modası geçmeden uzun yıllar kullanılabilir mi? Evet! Kullanması zor detayı zamansız renkler ve popülerliğini koruyan ürün modelleri ile uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz kot pantolonlarla birleştirerek günlük, havalı bir dokunuş yakalayabilir, dilerseniz beyaz kumaş pantolon ve klasik bir ceket ile kaliteli, özenli bir tarz elde edebilirsiniz.

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3. Metalik renklerle bir yıldız gibi parlayın

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

Metalik ve parlak renklerle fütürist bir görünüm elde etmeye ne dersiniz? Parti ve eğlence aktivitelerinin vazgeçilmezi metalik detaylar, 2022'de de farklı tonlarla karşımıza çıkıyor. Şeker pembesi metaliklerden daha canlı renklere kadar pek detayda ışıltılı yansımalar görmek mümkün. Fakat klasik ve en çok tercih edilen gümüş ışıltısıyla daha kalıcı bir stil oluşturabilirsiniz. Kalın askılı ve göğüs altında biten salaş duruşuyla büyüleyici yansımalar saçan Holly Lolly Bluz ile partilerin aranan yıldızı siz olabilirsiniz. Ayrıca tercih ettiğiniz ürünü gömleklerle birleştirerek daha günlük bir görünüm de elde edebilirsiniz.

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4. Cüretkar olmaya hazır mısınız?

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

Cüretkar tercihlerle tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır mısınız? İddialı olduğu kadar sofistike detaylara sahip uzun kollu transparan bluz ile 2022 yılının en klas trendini yakalamak mümkün. İki farklı şekilde kombinleyebileceğiniz parça sayesinde tarzınızı hem gece hem gündüz yaşatabilirsiniz. Gündüz siyah bir kalem etekle birleştirebilir, gece ise gümüş yansımalı dar bir pantolonla kullanabilirsiniz. Eğer fazla iddialı buluyorsanız bluzun içine giyeceğiniz bir büstiyerle konfor alanınızı genişletebilirsiniz. Akıllı tercihlerle stilinizden ödün vermeyip tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Unutmayın, moda sizin kendinizi anlatış biçiminiz!

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5. Pencere detaylı kıyafetler revaçta

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

2022'nin vazgeçilmezi olacak pencere detaylar, şıklığınıza şıklık katabilir. Uzun kollu tasarımlarda göğüs ve bel bölgelerinde karşımıza çıkan pencere detayların oluşturduğu zıtlık, muhteşem bir ahenk yakalayarak göz doldurur. Tercih edeceğiniz pencere detaylı elbise modeli ile en özel günlerinizi unutulmaz dakikalara dönüştürebilirsiniz. Doğum günü, düğün veya parti gibi davetlerde tercih edebileceğiniz Bershka Mini Elbise'yle tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Yüksek kaliteli tasarım ögeleri barındıran şık elbiseye, bütçe dostu fiyatıyla sahip olabilirsiniz. Ürünü inceleyerek stilinizi oluşturmaya hemen başlayın.

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6. Yılın star parçası, balaclava

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

Balaclava olarak bilinen kar maskeleri, senenin en kilit parçalarından biri. Pek çok materyalden üretilen, sayısız model alternatifi bulmak mümkün. Asıl amacı soğuktan korumak olan parça, kış mevsiminin bastırmasıyla sayısız markanın koleksiyonunda yer almayı başardı. Polar materyaller kullanılarak üretilen maskeyle soğuktan korunurken modaya ayak uydurabilirsiniz. Özellikle kalın şişme montlarla tercih edilen Tendia Balaclava ile baştan sona spor bir görünüm elde edebilirsiniz. Bağcıkları sayesinde dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ağız kısmında yer alan bölümle yüzünüzün soğuk yanığı olmasını da engelleyebilirsiniz. Yumuşak dokusuyla tüm moda severleri etkileyen ürünü hemen keşfetmeye ne dersiniz?

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7. Dinamik desenlerle daha genç hissedin

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

Bir yanda klasik esintiler, bir yanda da genç ve dinamik stiller... 70'li yılların nostaljik ve Retro havasını barındıran dinamik desenlere "Merhaba" deyin. Tüm moda severlerin tarzına hitap eder mi bilinmez fakat kendi halinde ve özgün bir stil arayışındaki kişilerin mutlaka tercih edeceği detaylardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz Pull&Bear Zebra Desenli Pantolon'la farklı desenleri karıştırarak kendi stilinizi yaratabilir, dilerseniz düz renkli parçalarla birleştirerek daha dingin bir görünüm elde edebilirsiniz. Her iki koşulda da pantolon sizi bir adım öne taşıyıp görenleri ilgisini üzerinize çekebilir.

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8. Mini etekler yeniden aramızda

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

Temel ve zamansız demirbaşlardan mini etekler, zaman zaman popüler olup karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sonbahar aylarında toprak tonları ve ekose desenli modellerin görüldüğü, yaz aylarında ise yumuşak renklerdeki modellerin tercih edildiği mini etekler, her kadının dolabında olması gereken kilit parçalardan biri. 2022 senesinde de geniş kalıplı blazer ceketlerle birleştirerek kullanabileceğiniz eteklerle feminen bir stil yaratmanız mümkün. Okul veya iş fark etmeksizin her ortama uyum sağlayabilecek Koton Mini Etek'in çizgi tasarımı üzerinde yer alan detaylarla spor bir duruş yakalayabilirsiniz. Bu detayları geniş bir bomber ceket ile tamamlayabilir, içinizdeki havalı kızı ortaya çıkarabilirsiniz.

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9. Büyük çantaların tam zamanı

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

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Geçtiğimiz sezonlarda sıkça rastladığımız mini çanta akımı, 2022 yılında yavaş yavaş popülerliğini yitiriyor gibi. Moda severleri neredeyse minimalist bir yaşama alıştıran bu çantalar yerini daha büyük ve geniş hacimli çantalara bırakırken yazımızda onlara yer vermesek olmazdı tabii. Bir iş kadını veya hala eğitime devam eden öğrenciyseniz geniş hacimli çantalar sizi kurtarmaya geliyor. İçerisine daha fazla eşya alabilen ve birçok sapı olduğu için kullanım kolaylığı sağlayan Nicole&Doris Çanta'yı tercih ederek hayatınızı kolaylaştırmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

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10. Favori kotunuzun yanına yer açın

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve trend kombin önerileri

2022 yılının belki de en beklenmedik olaylarından biri ''denim on denim'' modasının geri dönmüş olması. Şaşırtıcı olmasının yanı sıra ne kadar konforlu olduğu da önemli bir gerçek. Eğer günlük hayatınızda kot kullanmayı seviyorsanız ya da çok fazla denim parçaya sahipseniz ve giyecek fırsat bulamıyorsanız tam sırası! Tek yapmanız gereken, birbiriyle aynı ton uyumu yakalayan iki parçayı birleştirmek. Orta tonlarda, hafif salaş görünümlü Mavi Livia Jean Gömlek'i tercih ederek görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. İşin içine biraz yaratıcılık katıp gömleği bir ceket gibi kullanabilir, renkli kısa bluzlarla havalı bir stil yaratabilirsiniz.

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