2022 yılında hac olacak mı? Bu yıl hac ve umre olacak mı? Diyanet açıkladı!

2022 yılında hac olacak mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.m Peki 2022 yılında hac olacak mı? Bu yıl hac ve umre olacak mı? Detaylar haberimizde.

2022 YILINDA HAC OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı hac ibadeti ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada “Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

BU YIL HAC VE UMRE OLACAK MI?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni:

"Bilindiği üzere Kovid19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsîlî olarak çok azına hac vazifesini yapabilme izni verilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamada ise 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi.

Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

