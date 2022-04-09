HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2022 yılında hac olacak mı? Hac başvuruları başladı mı, ne kadar? Diyanet açıkladı!

2022 yılında hac olacak mı? Hac başvuruları başladı mı, ne kadar? Diyanet açıkladı!

09.04.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında hac olacak mı? sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile yanıt buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yalnızca Suudi Arabistanlıların bir kısmına hac vazifesini yerine getirme izni verilmişti. Çıkan haberlerin ardından 2022 yılında hac olacak mı? Hac başvuruları başladı mı, ne kadar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet'in açıklaması...

2022 yılında hac olacak mı? Hac başvuruları başladı mı, ne kadar? Diyanet açıkladı!

2022 yılında hac olacak mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Peki 2022 yılında hac olacak mı? Hac başvuruları başladı mı, ne kadar? Detaylar haberimizde.

2022 YILINDA HAC OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı hac ibadeti ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada “Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

HAC BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE KADAR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni:

"Bilindiği üzere Kovid19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsîlî olarak çok azına hac vazifesini yapabilme izni verilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamada ise 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi.

Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ata cinsel taciz iddiasına gözaltı! Kendini bakın nasıl savunduAta cinsel taciz iddiasına gözaltı! Kendini bakın nasıl savundu
Kendisini darp eden doktora kurşun yağdırdıKendisini darp eden doktora kurşun yağdırdı
Öldürmeden önce seçenek sunmuş: Ya denize atıp kendini öldür...Öldürmeden önce seçenek sunmuş: Ya denize atıp kendini öldür...
Anahtar Kelimeler:
hac Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Öyle bir rolle geliyor ki....

Öyle bir rolle geliyor ki....

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.