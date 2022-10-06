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2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

05.10.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havada uçuşan toz, kir, hayvan türleri ve çeşitli alerjenleri kolaylıkla yakalayıp ortadan kaldırarak evlere taze bir hava kazandıran hava temizleyiciler, her nefeste kullanıcılarını mutlu ediyor. Birçok başarılı markanın hava temizleyici modelleri, 2022 yılında kalitesiyle öne çıkıyor. Gelin, 2022 yılının en kullanışlı ve bol özellikli hava temizleyici çeşitlerine hep beraber göz atalım!

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

Evinin havasını kalitesiz bulanlara tavsiye edilen hava temizleyici modelleri; akıllı filtreleme sistemleri sayesinde çalıştığı ortamda temiz ve ferah bir hava oluşturuyor. Kaliteli hava temizleyici önerisi isteyenler için portatif, sessiz çalışan, uygulama desteği bulunan, otomatik ve enerji tasarruflu bir dolu model bulunuyor. Hazırsanız her beğeniye ve bütçeye uygun, 2022'nin en iyi hava temizleyici modellerini keşfetmeye başlayalım!

1. Solunum yolu virüslerine elveda: Philips AC1215/10 Hava Temizleyici

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

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En iyi hava temizleyici markaları arasında yer alan Philips, kaliteli hava temizleyicisi arayanlara Philips AC1215/10 Hava Temizleyici modeliyle yanıt veriyor. Üç katmanlı filtreleme teknolojisi kullanan model, solunum yolu virüslerini de başarıyla yok ediyor. Evin hava kalitesini gerçek zamanlı bildiriyor. Akıllı sensörleriyle havayı saniyede 1000 defa tarayarak ultra ince parçaları bile yakalıyor. Ultra sessiz uyku modu olması da cabası!

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2. Eviniz için en iyisi: DYSON Purifier Cool Autoreact

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

En sağlıklı hava temizleyici modelleri arasında yer alan DYSON Purifier Cool Autoreact, etkileyici özelliklere sahip. Hava kalitesini otomatik algılayıp tepki vererek anlık bilgilendirme yapabiliyor. HEPA H13 standardındaki filtresi, havayı kirleten maddelerin tekrar dışarı sızmasını engelliyor. 360 derece salınım özelliğiyle temiz havanın bütün odaya yayılmasını sağlıyor. 1,8 metre kablo uzunluğu ve uzaktan kumanda özelliğiyle rahatlıkla her odada kullanılabiliyor.

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3. Kullanıcı dostu bir model: Levoit Hepa Filtreli Hava Temizleyici Core 300

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

Hangi hava temizleyici modelini satın alacağına bir türlü karar veremeyenlerin mutlaka göz atması gereken Levoit Hepa Filtreli Hava Temizleyici Core 300, bulunduğu ortamın havasını 12 dakika içinde temizliyor. Farklı mod seçenekleri sunan model, yüksek mod açıldığında havayı siyah küf ve duman kokularından arındırıyor. Zamanlayıcı ayarıyla çalışma süresi önceden belirlenebiliyor.

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4. Sessiz çalışma teknolojisi: Electrolux Pure A9 PA91-404DG Akıllı Hava Temizleme Cihazı

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

Hava temizleyici tavsiyeleri arasında önemli bir yere sahip olan Electrolux Pure A9 PA91-404DG Akıllı Hava Temizleme Cihazı, modern tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Beş kademeli filtreye sahip model, kullanıldığı odanın havasını sağlıklı hâle dönüştürüyor. 17 dB ses düzeyinde çalışan model, en yüksek hızda bile sadece 46 dB ses seviyesine çıkarak kullanıcılarını rahatsız etmiyor.

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5. Muhteşem performans: Samsung AX34R3020WW Hava Temizleme Cihazı

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

Samsung markasının imzasını taşıyan Samsung AX34R3020WW Hava Temizleme Cihazı, 2022'nin en kaliteli hava temizleyici modelleri arasında kalitesiyle adından söz ettiriyor. Hava kalitesini gerçek zamanlı takip ederek farklı renk göstergeleriyle bildirim sağlıyor. Üç adımlı filtreleme teknolojisi kullanarak polen ve toz partiküllerini hemen yakalıyor. Aynı şekilde ortamdaki kötü kokuların giderilmesinde de önemli rol oynuyor.

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6. Kolayca taşıyın: Airfree T40 Filtresiz Tamamen Sessiz Hava Temizleyici

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

Sürekli farklı ortamlarda bulunan ve temiz hava kalitesine ihtiyaç duyanların yüzlerini gülümseten Airfree T40 Filtresiz Tamamen Sessiz Hava Temizleyici, kompakt tasarımı ve hafif yapısıyla kolayca taşınıyor. Bakım ve filtre değişimine ihtiyaç duymadığı için zahmetsiz kullanım sunuyor. Verimli ve sessiz çalışarak kullanıcılarının takdirini kazanan model; ozon, iyon ve UV ışığı oluşturmuyor.

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7. Şık tasarımıyla: Medisana 60300 Oda İçi Hava Temizleyici

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

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Şık tasarımıyla bulunduğu ortama tarz katan Medisana 60300 Oda İçi Hava Temizleyici, hava temizleyici tavsiyesi isteyenlere sıklıkla tavsiye ediliyor. Dijital motor kullandığı için uzun ömürlü kullanım imkânı yaratıyor. Aktif karbon filtresiyle bulunduğu ortamın havasından polen, toz, koku ve bakterileri temizliyor. Kolay değiştirilebilir filtreye sahip model, filtre değişim zamanı geldiğinde LED uyarısıyla bilgilendiriyor.

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8. Enerji tasarruflu: Coway Airmega AP-1515H Hava Temizleme Cihazı

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

Tasarruflu hava temizleyici modeli arayanların radarına hızlıca giren Coway Airmega AP-1515H Hava Temizleme Cihazı, A+++ enerji sınıfıyla faturalara olumlu etki sunuyor. Ürün, her iki yüzeyiyle havayı temizleyebiliyor. Mobil uygulama desteği sayesinde ayarlar konusunda özelleştirme yapılmasına izin veriyor. Fan hızları gece ve gündüz için farklı seviyelere ayarlanabiliyor. İnce tozları ve çeşitli gazları sorunsuz yakalayabilen modelin filtresi de kolayca değiştirilebiliyor.

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9. Bütçesi kısıtlı olanlara: Leitz 2415112EU TruSens Z-1000 Hava Temizleyici

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

En ucuz hava temizleyici modelleri arasında bulunan Leitz 2415112EU TruSens Z-1000 Hava Temizleyici, başarılı özellikleri sayesinde fiyat/performans dengesiyle dikkat çekiyor. PureDirect teknolojisi ile temizlenen havanın odaya eşit şekilde dağılmasını sağlıyor. 360 derece filtre kullanan model, kir ve VOC gazları her yönden yakalayıp yok ediyor. Gösterge paneliyle fan hızı ve filtre değişimi hakkında bilgilendirme yapıyor.

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10. Çok pratik: Xiaomi AC-M6-SC 3H Hava Temizleyici

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

"2022 yılının en iyi hava temizleyici modeli hangisi?" sorusunu soranların karşısına çıkan Xiaomi AC-M6-SC 3H Hava Temizleyici, pratik özellikleriyle ev ve ofislerin yaşam kalitesini yükseltiyor. Alerjenler, hayvan kepeği, polen, virüs ve bakterileri ortadan kaldırarak solunum sağlığına katkı sunuyor. Otomatik mod özelliği bulunan model, odanın hava kalitesine oranla çalışma hızını kendisi belirliyor. Dört farlı renk seçeneğiyle oda havasının kirlilik derecesini gösteriyor.

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