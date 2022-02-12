2022 YKS ile ilgili dün akşam saatlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklamada bulunuldu. 2022 YKS'de baraj puanının kaldırıldığı duyuruldu. Gündem olan açıklamanın ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrenciler konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman? gibi soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın yaptığı açıklama doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 YKS sınav başvuruları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; sınava girecek öğrenciler başvurularını, 11 Şubat Cuma günü itibari ile gerçekleştirebiliyor.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabiliyor.

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.

2022 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

Sınav tarihi: 18.06.2022

Başvuru tarihi: 11.02.2022- 07.03.2022

Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

Sınav tarihi: 19.06.2022

Başvuru tarihi: 11.02.2022- 07.03.2022

Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Sınav tarihi: 19.06.2022

Başvuru tarihi: 11.02.2022- 07.03.2022

Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

2022 AYT, TYT, YDT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuruları 11 Şubat 2022 Cuma gününde başladı ve başvurular 7 Mart tarihinde sona erecek. YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınmaya başlayacak. YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden fotoğrafları bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını yapabilirler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu henüz netlik kazanmadı. ÖSYM'nin açıkladığı YKS başvuru kılavuzu ile birlikte sınav ücretleri belli olacak. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı.

2021 yılında YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun en son sayfasında yer alan bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar istedikleri takdirde banka şubelerine gitmeden internet bankacılığıyla da bankaya ücreti yatırabilirler.

2022 YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?

2022 YKS baraj puanı kalktı. Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

YKS BARAJ PUANI BU SENE VAR MI?

Yükseköğretim Kurulunun duyurusuna göre; bu sene ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması olmayacak.

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

TYT VE AYT SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Öte yandan 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

2022 YKS ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2021-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

