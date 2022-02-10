2022 YKS ile ilgili merakla beklenen açıklama yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı YKS ile ilgili detayları paylaştı. Bilindiği üzere sınav, TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşuyor. Sınava girecekler bu kapsamda 2022 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? Ücreti ne kadar? Hangi banklara yatırılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman? soru ve konu başlıklarının yanıtını araştırıyor. YKS sınav başvuru tarihlerini ve sınav ücretlerine ilişkin detaylara haberimizde değindik.

2022 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusu 11 Şubat Cuma günü başlayacak ve 7 Mart Pazartesi günü sona erecek.

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretinin belli olması bekleniyor. YKS başvuru ücreti açıklanınca haberimizde yer verilecektir.

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandığında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığında detaylar netleşecektir...

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

YKS 2. oturum olan AYT 19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS 3. oturum olan YDT 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.



