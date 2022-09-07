2022 YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI! YKS ek tercih kılavuzu boş kontenjanlar ve üniversite taban puanlar

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları YKS ek tercih sürecinin bugün başlayacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere herhangi bir üniversite bölümüne yerleşemeyen kişiler, YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları ile tekrar listelerini hazırlayacak. Peki, 2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? YKS ek tercih kılavuzu boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

2022 YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin web sitesinde ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak. Fakat yalnızca boş kontenjanları kalan bölümler tercih edilebilecek. 2. tercih işlemlerinin gerçekleşmesi için üniversitelerin alınan kayıtların ardından kalan kontenjanlarını YÖK'e bildirmesi gerekiyor. YÖK'e bildirine YKS ek tercih boş kontenjanlar listesinin kılavuz ile yayında olması bekleniyor.

YKS taban puanları 2022 için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.osym.gov.tr/TR,23913/2022-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

Yayımlanan takvime göre: YKS ek yerleştirmeler 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak, üniversite ek yerleştirme elektronik kayıtları 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak ve üniversite ek tercih kesin kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarih aralığında yapılacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR 2022?

YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere ek yerleştirme için tercih yapan kişilerden k yerleştirme ücretini yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Yani adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Bu nedenle ek tercihler için açıklanan başvuru tarihinde adaylar, internet başvurusunu onaylamalı ve bu tarihler arasında tercih ücretini ödemelidir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BAKALARA YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.



