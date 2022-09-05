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2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU! YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı? Boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

05.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercihleri konusunda geçtiğimiz pazar günü Yükseköğretim Kurulu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen kişiler, bu duyurunun ardından internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 2022 YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı? Boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU! YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı? Boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

YKS ek tercih sürecinin başlayacağı tarih merak edildi. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında "YKS ek tercih ne zaman?", "Boş kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?", "YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

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YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

2022 YKS ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

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Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

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2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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YKS ek tercih ne zaman?YKS ek tercih ne zaman?
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