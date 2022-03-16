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  4. 2022 YKS geç başvuru ne zaman? YKS geç başvurusu nasıl yapılır? 2022 Geç başvuru ücreti ne kadar?

2022 YKS geç başvuru ne zaman? YKS geç başvurusu nasıl yapılır? 2022 Geç başvuru ücreti ne kadar?

16.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS geç başvuru tarihi milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. YKS başvuru işlemleri tamamlandı. Ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar olmuşsa hiç üzülmesin. ÖSYM YKS geç başvuru tarihini açıkladı. YKS başvuru sürecini kimi adaylar tamamlayamadı. Bu süreçte ne yapacağım diye düşünen öğrenciler için YKS geç başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

2022 YKS geç başvuru ne zaman? YKS geç başvurusu nasıl yapılır? 2022 Geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru süreci tamamlandı. Üniversite adayları, hayallerine ulaşmak için ilk adım olan YKS'ye girmek zorundalar. Ancak bu başvuru sürecini atlayan veya kaçıranlar için ÖSYM tarafından ikinci bir şans verildi. ÖSYM YKS başvurusunu kaçıran adayları da düşündü. YKS'ye başvuru yapamayan adaylar için YKS geç başvuru tarihleri açıklandı. YKS geç başvuru tarihleri ve ücretine dair sorulan soruların cevaplarını haberimizden bulabilirsiniz...

YKS GEÇ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI MI?

YKS başvurusunu kaçıran adaylara ikinci bir şans verildi. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, bugün ve yarın geç başvuru yapabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı. ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruda, "2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

2022 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru yapmak isteyen adaylar, YKS başvuru kılavuzunu takip ederek ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk

YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk

YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk

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YKS geç başvuru ücreti ne kadar?YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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