2022 YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM açıkladı!

2022 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran’da üç oturum şeklinde düzenlenecek. 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan veya yapamamış olan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki 2022 YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları 16 Mart ve 17 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a dek ödenmelidir.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru tarihleri aralığında sadece TYT’ye girecek olan adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT ya da YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatırdılar. Geç başvuru günlerinde ise yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı şekilde 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecek.

2022 YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022-YKS başvurusunu yapmayan veya yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihlerinde) 2022-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedilmesinin ardından sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresi üzerinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Geç başvuru günlerinde yapılmış olan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günleri de dahil başvuru süreleri tamamlandıktan sonra YKS sınavına kesinlikle başvuru alınmayacaktır.

