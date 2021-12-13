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2022 YKS ne zaman? 2022 TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri!

13.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Sınavlara katılmak isteyen adaylar ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL ve diğer sınavların tarihini araştırıyor. YKS oturumları 2022'de Haziran ayında gerçekleşecek. İşte 2022 YKS (TYT, AYT ve YDT) sınav tarihleri...

2022 YKS ne zaman? 2022 TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 senesi sınav takvimini sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilerle paylaştı. Milyonlarca adayın katılacağı sınavlarda önemli tarihler belli oldu. İşte 2022 YKS sınav tarihleri...

2022 YKS SINAV TARİHLERİ!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 senesi sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Adayların ilgiyle takip ettiği sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre düzenlenecek. Yayınlanan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de yer alıyor.

Buuna göre YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları ise 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

İşte 2022 yılı ÖSYM sınav tarihleri tablosu:

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2022 sınav tarihleri belli oldu!2022 sınav tarihleri belli oldu!
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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