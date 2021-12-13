2022 YKS ne zaman? 2022 TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 senesi sınav takvimini sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilerle paylaştı. Milyonlarca adayın katılacağı sınavlarda önemli tarihler belli oldu. İşte 2022 YKS sınav tarihleri...

2022 YKS SINAV TARİHLERİ!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 senesi sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Adayların ilgiyle takip ettiği sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre düzenlenecek. Yayınlanan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de yer alıyor.

Buuna göre YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları ise 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

İşte 2022 yılı ÖSYM sınav tarihleri tablosu:







