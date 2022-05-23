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2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

23.05.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen pek çok aday, YKS oturumlarına girmeye devam ediyor. Söz konusu sınav, üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde YKS’nin ne zaman yapılacağı belli olmuş oldu. Peki 2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Sınava katılacak adaylar tarafından "YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorusu merak ediliyor. Başvuruları ÖSYM tarafından alınan üniversite sınavı her yıl üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenlenmekte. Adayların TYT oturumuna girmeleri ise zorunlu oluyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı?

2022 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı da yer alacak.

2022 YKS SINAVI GİRİŞ KURALLARI

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacaktır. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret gibi ibarenin bulunması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebilecekler.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden fakat süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek.

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