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  4. 2022 YKS son başvuru ne zaman? ÖSYM YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2022 YKS son başvuru ne zaman? ÖSYM YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

01.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS son başvuru tarihi sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM AİS üzerinden alınan YKS başvuruları, bu sene üniversiteli olacak adaylar için aktif hale geldi. Peki 2022 YKS son başvuru ne zaman? ÖSYM YKS başvuruları ne zaman bitiyor ve YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ücreti ve detaylar...

2022 YKS son başvuru ne zaman? ÖSYM YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz hafta yayımlanmış olan kılavuzla beraber başlamıştı. TYT, AYT ve YDT olarak üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS sınavı yeni baraj puanı uygulaması ve sınav süresinin düzenlemesiyle gündeme gelmişti. Peki YKS son başvuru ne zaman?

YKS SON BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS hakkında ÖSYM tarafından yapılmış olan açıklama doğrultusunda Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatırmış olacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tarafından Twitter hesabından yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

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2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanmış olan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak açıklandı.

2022 TYT, AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılırken, geç başvurular ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

3 oturumlu gerçekleşecek olan YKS, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

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ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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