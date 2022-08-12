2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında!

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca aday internette "2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araşrıtıyor. YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2022 YKS tercih sonuçları tarihi ile ilgili merak edilen soruların yanıtı ve detaylar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

