EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında!

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında!

12.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite tercih süreci biterken ÖSYM tarafından yapılacak son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. üniversite yerleştirme tercih sonuçları da bu tarihten önce erişime açılmış olacak. Peki 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman? İşte detaylar...

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında!

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca aday internette "2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araşrıtıyor. YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2022 YKS tercih sonuçları tarihi ile ilgili merak edilen soruların yanıtı ve detaylar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS sonuçları açıklandıDGS sonuçları açıklandı
Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber! Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!
AÖL'de ek sınav olacak mı?AÖL'de ek sınav olacak mı?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM üniversite Üniversite sınavı ösym yks tercih sonuçları ösym yks tercih sonuçları açıklandı mı yks yks tercih sonuçları ne zaman yks tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor yks tercih sonuçları ösym
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

İlginizi Çekebilir

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.