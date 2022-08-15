2022 YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Çok sayıda aday sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından aldıkları puanlarla tercihlerini yaptı. ÖSYM'den üniversite tercih sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Peki YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 ÖSYM ile YKS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.
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