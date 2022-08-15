EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! YKS tercih sonuçları açıklama tarihi

2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! YKS tercih sonuçları açıklama tarihi

15.08.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanlığı tarafından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili yapılması beklenen açıklamanın tarihini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları açıklama tarihi...

2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! YKS tercih sonuçları açıklama tarihi

2022 YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çok sayıda aday sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından aldıkları puanlarla tercihlerini yaptı. ÖSYM'den üniversite tercih sonuçlarının belli olacağı tarihe ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyenler "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?
Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ösym yks tercih sonuçları ösym yks tercih sonuçları açıklandı mı yks yks tercih yks tercih sonuçları yks tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor yks tercih sonuçları ösym
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

DGS Açıköğretim taban puanları 2022!

DGS Açıköğretim taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.