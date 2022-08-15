2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! YKS tercih sonuçları açıklama tarihi

2022 YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çok sayıda aday sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından aldıkları puanlarla tercihlerini yaptı. ÖSYM'den üniversite tercih sonuçlarının belli olacağı tarihe ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyenler "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

