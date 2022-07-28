2022 YKS tercihleri için son gün ne zaman? YKS tercihleri nereden yapılır? ÖSYM üniversite tercih ekranı!

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başladı. Adaylar, geçtiğimiz gün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklama sonrası internette araştırma yapmayı sürdürüyor. "2022 YKS tercihleri için son gün ne zaman?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok vatandaş "YKS tercihleri nereden yapılır?" konu başlığını arama motorlarında sorguluyor. Üniversite tercih ekranı ve detaylar haberimizde...

2022 YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

YKS tercih süreci 27 Temmuz Çarşamba günü başladı.

Adaylar, YKS tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr web sitesinden bireysel olarak yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU 2022

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



