EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler başladı mı? YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler başladı mı? YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

26.07.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih günlerine saatler kala YKS tercihleri hakkında merak edilen sorular, adaylar tarafından sorgulanıyor. Üniversite tercihi yapacak olan binlerce aday YKS tercih tarihleri ve sürç hakkındaki detayları araştırıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta yapılacak? YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte ÖSYM ile YKS tercihleri hakkında detaylı bigiler...

2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler başladı mı? YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

YKS tercihlerinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi tarihler arasında gerçekleşeceği, üniversite adayları tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM konuyla alaklı bilgileri paylaşmıştı. Peki YKS 2022 tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdiBeklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM üniversite tercih üniversite tercih kılavuzu üniversite tercihleri nasıl yapılır üniversite tercihleri ne zaman yks yks tercihleri ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi

Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

İlginizi Çekebilir

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.