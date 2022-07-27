EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 YKS üniversite tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı var? 2022 YKS üniversite tercih kılavuzu!

2022 YKS üniversite tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı var? 2022 YKS üniversite tercih kılavuzu!

27.07.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite tercihleri için beklenen gün geldi. İyi bir üniversitede hayalini kurduğu bölümde öğrenim görmek isteyen çok sayıda aday YKS tercih süreci hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki 2022 YKS üniversite tercihleri başladı mı? Kaç tercih hakkı var? İşte YKS tercih kılavuzu...

2022 YKS üniversite tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı var? 2022 YKS üniversite tercih kılavuzu!

Üniversite hayali kuran adaylar, tercih sürecinin saat kaçta başlayacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini merak konusu oldu. Bir süre önce ÖSYM, tercih süreci hakkında bilgileri öğrencilerle paylaşmıştı. Peki 2022 YKS üniversite tercihleri başladı mı? Kaç tercih hakkı var? YKS tercih tarihleri ve süreç hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da varBu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da var
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da var

Bu bölümleri seçen öğrencilere maaş gibi burs... İş imkanı da var

YKS tercihleri için kritik gün geldi!

YKS tercihleri için kritik gün geldi!

YKS üniversite tercihleri yarın saat kaçta başlıyor?

YKS üniversite tercihleri yarın saat kaçta başlıyor?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İlginizi Çekebilir

Faydasını öğrendikten sonra kütür kütür yiyeceksiniz

Faydasını öğrendikten sonra kütür kütür yiyeceksiniz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Adımlarınızı atmadan önce iki kere düşünün

Adımlarınızı atmadan önce iki kere düşünün

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.