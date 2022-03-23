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2022 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

23.03.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 2022 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçlarına nasıl bakılır? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava ilişkin detaylar haberimizde..

2022 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

2022 yılının ilk YÖKDİL sınavı 13 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava akademik kariyer düşünenler veya mesleğinde ilerlemek isteyenler girdi. Sınav biter bitmez YÖKDİL soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı ile YÖKDİL sınav sonuçları merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava ilişkin detayları sizler için derledik.

2022 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 12 Mart Pazar günü yapıldı. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2022 ÖSYM sınav takviminde belirtildiğine göre YÖKDİL sınav sonuçları 29 Mart 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

YÖKDİL sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Sonuçlar aşağıdaki linkten TC Kimlik Numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek.

https://sonuc.osym.gov.tr

2022 YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?


2022 YÖKDİL sınavı 13 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayan oturumla gerçekleştirdi. 180 dakika süren sınav adaylar yabancı dil bilgisini ölçerken, YÖKDİL soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

ÖSYM, YÖKDİL soru ve cevaplarının yüzde 10'unu açıkladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden YÖKDİL ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz .Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ÖSYM sınav
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