2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL 2 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YÖKDİL sınavı soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı ve sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceği sorgulanıyor. İlgiyle takip edilen YÖKDİL sınavı yarın yapılacak.Sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama gibi sorulardan oluşan sınavda soru sayısı 80, sınav süresi ise 180 dakika olacak. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ÖSYM sınav takviminde bulunan bilgilere göre YÖKDİL sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Ayrıca adaylara sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.

YÖKDİL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Daha önce düzenlenen YÖKDİL sınavı Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından sınav günü ya da ertesi gün yayınlanmıştı. Fakat Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2022 YÖKDİL/2 sınavı ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.



