2022 YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı?

2022 yılının ilk YÖKDİL sınavı 13 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavına akademik kariyer düşünenler veya mesleğinde ilerlemek isteyenler girdi. Sınav biter bitmez YÖKDİL soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. YÖKDİL sınavı soru ve cevaplarına dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YÖKDİL sınavı 13 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayan oturumla gerçekleştirdi. 180 dakika süren sınav adaylar yabancı dil bilgisini ölçerken, YÖKDİL soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

ÖSYM, YÖKDİL soru ve cevaplarının yüzde 10'unu açıkladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden YÖKDİL ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Mart 2022 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz .Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

